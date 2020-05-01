В четверг, 30 апреля, украинские школьники должны были в режиме онлайн прослушать урок о «российско-украинской войне», однако вместо этого им продемонстрировали видео с известным боксером Александром Усиком

Онлайн-школа — проект украинского Минобразования на время коронавирусного карантина. Уроки и лекции для обучающихся транслируются по ТВ и в интернете. Накануне очередное такое занятие по истории для 11-классников должно было называться «Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война», однако в эфир урок так и не вышел. Вместо этого был продемонстрирован видеоролик с Усиком, который рассказал о научно-технических революциях. «Символ вспыхнувшего сопротивления». Украинскую учительницу истории раскритиковали за кастрюлю на голове © скриншот видео YouTube-канала MON UKRAINE

По версии Министерства образования страны, причиной сбоя стали технические задержки.

«После съемки каждый урок проходит несколько степеней экспертизы, а также сложный процесс монтажной работы. Поскольку урок, заявленный в расписании, не был технически подготовлен к трансляции, к сожалению, пришлось предоставить для эфира другой урок», — приводит комментарий ведомства «Новое время».

Школьникам пообещали, что они еще увидят этот урок, но когда именно, не уточнили.

Это уже далеко не первый скандал с украинскими уроками в режиме онлайн. Ранее педагоги на этих занятиях путали Ливонскую войну с Ливанской, Антарктику с Арктикой, а также ошибались в элементарных вычислениях.