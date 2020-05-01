Онлайн-школа — проект украинского Минобразования на время коронавирусного карантина. Уроки и лекции для обучающихся транслируются по ТВ и в интернете. Накануне очередное такое занятие по истории для 11-классников должно было называться «Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война», однако в эфир урок так и не вышел. Вместо этого был продемонстрирован видеоролик с Усиком, который рассказал о научно-технических революциях.
По версии Министерства образования страны, причиной сбоя стали технические задержки.
«После съемки каждый урок проходит несколько степеней экспертизы, а также сложный процесс монтажной работы. Поскольку урок, заявленный в расписании, не был технически подготовлен к трансляции, к сожалению, пришлось предоставить для эфира другой урок», — приводит комментарий ведомства «Новое время».
Школьникам пообещали, что они еще увидят этот урок, но когда именно, не уточнили.
Это уже далеко не первый скандал с украинскими уроками в режиме онлайн. Ранее педагоги на этих занятиях путали Ливонскую войну с Ливанской, Антарктику с Арктикой, а также ошибались в элементарных вычислениях.