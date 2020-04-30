Заместитель спикера Верховной Рады Ирина Кондратюк упрекнула депутатов, которые пришли на заседание без масок, и напомнила, что карантинные мероприятия на Украине все еще действуют. Трансляцию заседания 30 апреля вел телеканал «Рада»

Что-то пошло не так. Раздача бесплатных масок под Одессой едва не закончилась трагедией © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк Дмитрий Разумков сказал депутату «Голоса» Соломии Бобровской, что она, вероятно, «потеряла маску» и ее необходимо носить. Подойдя к трибуне для выступления, Бобровская отметила, что с трибуны Рады «можно выступать и так». После этого слово взяла Кондратюк.

«Уважаемые коллеги, а можно, чтобы все депутаты надели маски? У нас, кстати, карантинный режим, и он не ослаблен до 12 мая. Имейте уважение друг к другу. Это просто позорно, если честно. На вас смотрят все зрители. Наденьте, пожалуйста, маски. Те, кто их не имеет, могут идти погулять», — заявила она.