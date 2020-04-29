Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке покушения на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла. Об этом заявил премьер Андрей Бабиш, передает 29 апреля РИА Новости

В Чехии оценили действия России из-за сноса памятника Коневу © REUTERS, David W Cerny

«Мы суверенное государство, и мы, естественно, не допустим, чтобы некие большие мировые державы пытались каким-то способом оказать влияние на наши политические дела. Недопустимо — если это правда, — чтобы некое другое государство проводило здесь акции против наших граждан», — добавил при этом глава чешского Кабмина.

Бабиш также подчеркнул, что актуальными проблемами в отношениях с Москвой занимается министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. С ним, как и с президентом республики Милошем Земаном, премьер встречался накануне, обсуждая скандал в российско-чешских отношениях.

На днях пражский еженедельник Respekt сообщил, что три недели назад в Прагу прилетел «некий мужчина с российским дипломатическим паспортом», в чемоданчике у которого якобы был рицин — смертельный яд. Издание предположило, что отрава могла быть предназначена двум пражским муниципальным политикам: старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу и приматору (главе) Праги Зденеку Гржибу. Эти люди имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади Под каштанами в честь Бориса Немцова (к этой площади примыкает территория посольства России в Чешской Республике).

Посольство РФ в связи со скандалом направило ноту в МИД Чехии, указав на недопустимость «беспочвенных нападок» на Россию и ее пражскую дипмиссию — туда, по данным СМИ, поехал прилетевший в Прагу человек с ядом. При этом посольство РФ это опровергает.