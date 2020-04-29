По мнению чешского политика, усиление напряженности в отношениях между двумя странами не требует радикальных мер.
«Мы суверенное государство, и мы, естественно, не допустим, чтобы некие большие мировые державы пытались каким-то способом оказать влияние на наши политические дела. Недопустимо — если это правда, — чтобы некое другое государство проводило здесь акции против наших граждан», — добавил при этом глава чешского Кабмина.
Бабиш также подчеркнул, что актуальными проблемами в отношениях с Москвой занимается министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. С ним, как и с президентом республики Милошем Земаном, премьер встречался накануне, обсуждая скандал в российско-чешских отношениях.
На днях пражский еженедельник Respekt сообщил, что три недели назад в Прагу прилетел «некий мужчина с российским дипломатическим паспортом», в чемоданчике у которого якобы был рицин — смертельный яд. Издание предположило, что отрава могла быть предназначена двум пражским муниципальным политикам: старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу и приматору (главе) Праги Зденеку Гржибу. Эти люди имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади Под каштанами в честь Бориса Немцова (к этой площади примыкает территория посольства России в Чешской Республике).
Посольство РФ в связи со скандалом направило ноту в МИД Чехии, указав на недопустимость «беспочвенных нападок» на Россию и ее пражскую дипмиссию — туда, по данным СМИ, поехал прилетевший в Прагу человек с ядом. При этом посольство РФ это опровергает.