«Судебная экспертиза [высказываний Марцинкива] назначена», — сообщили в ведомстве.
Она должна определить, содержат ли высказывания мэра признаки ксенофобии и нарушения прав человека.
Ранее, 22 апреля, Марцинкив потребовал от правоохранителей «запаковать» цыган и организовать их вывоз из города на территорию Закарпатья, где они зарегистрированы. Позднее он заявил, что его высказывание было слишком эмоциональным, при этом он пояснил, что цыгане грубо и целенаправленно нарушают правила карантина и несут угрозу окружающим.
Этот антиромский выпад ивано-франковского мэра осудило посольство США на Украине, Мониторинговая миссия ООН по правам человека, а также омбудсмен страны Людмила Денисова.