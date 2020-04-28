Нацполиция Украины назначила лингвистическую экспертизу высказываний в адрес ромов мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который потребовал от правоохранителей силой вывезти людей в Закарпатскую область. Об этом 28 апреля пресс-служба ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области сообщила «Украинским новостям»

«Браво, Руслан!»: Фарион поддержала мэра Ивано-Франковска и призвала вывозить в товарных вагонах не только цыган © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк сообщили в ведомстве.

Она должна определить, содержат ли высказывания мэра признаки ксенофобии и нарушения прав человека.

Ранее, 22 апреля, Марцинкив потребовал от правоохранителей «запаковать» цыган и организовать их вывоз из города на территорию Закарпатья, где они зарегистрированы. Позднее он заявил, что его высказывание было слишком эмоциональным, при этом он пояснил, что цыгане грубо и целенаправленно нарушают правила карантина и несут угрозу окружающим.

Этот антиромский выпад ивано-франковского мэра осудило посольство США на Украине, Мониторинговая миссия ООН по правам человека, а также омбудсмен страны Людмила Денисова.