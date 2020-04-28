Ранее сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, обнародованных в СМИ, Вашингтон не исключает искусственного происхождения вируса из научной лаборатории Уханя.
«Мы проводим очень серьезное расследование, и мы дадим вам знать о его результатах. Нам удастся получить ответы», — заявил Трамп.
Он в очередной раз напомнил, что США «не довольны» Китаем и всей ситуацией с коронавирусом, так как, по его словам, если бы в КНР действовали быстрее, то можно было бы избежать распространения вируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано уже более 3 миллионов случаев заражения, свыше 211 тысяч человек скончались.