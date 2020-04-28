Президент США Дональд Трамп заверил, что проводимое его страной расследование позволит получить всю информацию о происхождении коронавируса COVID-19. Он сказал об этом на брифинге в Белом доме, передает «Интерфакс» 28 апреля

«Мы не знаем, откуда он»: Помпео признал отсутствие доказательств искусственного происхождения COVID-19 © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

«Мы проводим очень серьезное расследование, и мы дадим вам знать о его результатах. Нам удастся получить ответы», — заявил Трамп.

Он в очередной раз напомнил, что США «не довольны» Китаем и всей ситуацией с коронавирусом, так как, по его словам, если бы в КНР действовали быстрее, то можно было бы избежать распространения вируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано уже более 3 миллионов случаев заражения, свыше 211 тысяч человек скончались.