Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 апреля в своем Telegram обнародовал список новых стандартов, на которые должны будут ориентироваться граждане после окончания карантина

Молчанов: Украина будет снимать карантин по примеру европейских стран © Facebook, Кирилл Молчанов написал он.

Премьер настаивает, что даже после окончания карантина гражданам стоит продолжать избегать больших собраний и обеспечивать дистанцию не менее 1,5 метра.

Стандарт проведения дезинфекций в публичных пространствах и размещения дозаторов с дезинфицирующими средствами на видных местах также должен сохраниться.

Кроме того, следует продолжать использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки.

По его словам, также должен быть закреплен переход к touchless economy (бесконтактная экономика) — распространение онлайн-продаж и безналичных платежей, бесконтактная доставка, специальное обслуживание в супермаркетах и заведениях общественного питания.

Украинское правительство разработало план поэтапного выхода страны из общенационального карантина. Он рассчитан на пять шагов и начнется с 12 мая при условии заполнения больниц пациентами с Covid-19 менее чем на 50% и сохранения процента выявленных случаев заболевания в стране в пределах 5% в течение 10 дней. Последний будет сделан, когда случаи заражения коронавирусом практически сойдут на нет.