Вторая видеоконференция лидеров стран «Большой двадцатки» должна была состояться 24 апреля, но в последнюю минуту была отложена из-за разногласий Китая и США по вопросу роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в кризисе с пандемией COVID-19. Об этом сообщила газета South China Morning Post 25 апреля

G20, или «Большая двадцатка». Справка © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«Таким образом, конференция была отменена в последнюю минуту», — сообщил источник, добавив, что саммит может пройти в ближайшее время, если стороны смогут найти компромисс по обозначенному вопросу или хотя бы относительно касающихся ВОЗ формулировок в итоговом коммюнике.

Стоит отметить, что проведение видеоконференции G20, в которой, по данным издания, должны были принять участие президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, никак не анонсировалось в официальной повестке мероприятий «Большой двадцатки», опубликованной Саудовской Аравией, к которой в этом году перешло председательство в G20.

Именно Эр-Рияд стал инициатором проведения первого чрезвычайного саммита в онлайн-режиме на фоне глобальной пандемии коронавируса, которое прошло 26 марта.