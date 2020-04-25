По данным источника газеты, США настаивали на том, чтобы привлечь ВОЗ к ответственности за действия по борьбе со вспышкой коронавируса, которые организация предпринимала на ранних этапах. Китай же отказался обсуждать предложения по расследованию действий ВОЗ.
«Таким образом, конференция была отменена в последнюю минуту», — сообщил источник, добавив, что саммит может пройти в ближайшее время, если стороны смогут найти компромисс по обозначенному вопросу или хотя бы относительно касающихся ВОЗ формулировок в итоговом коммюнике.
Стоит отметить, что проведение видеоконференции G20, в которой, по данным издания, должны были принять участие президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, никак не анонсировалось в официальной повестке мероприятий «Большой двадцатки», опубликованной Саудовской Аравией, к которой в этом году перешло председательство в G20.
Именно Эр-Рияд стал инициатором проведения первого чрезвычайного саммита в онлайн-режиме на фоне глобальной пандемии коронавируса, которое прошло 26 марта.