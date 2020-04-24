Свыше 450 действующих адресов электронной почты сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оказалось в руках хакеров после атаки 21 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Всемирной организации здравоохранения

Ранее власти США раскритиковали ВОЗ за неэффективную борьбу с пандемией коронавируса и якобы покрывательство Китая, который, по версии властей Штатов, виноват в распространении новой заразы.

«Адреса электронной почты ВОЗ, зарегистрированные во внешних системах и приложениях, были взломаны и преданы гласности 21 апреля. Из 6 835 электронных адресов, которые были обнародованы, 2 712 электронных адресов принадлежит ВОЗ, 457 из них являются действительными и рабочими адресами», — заявили в пресс службе.

Корнилов рассказал, зачем Трамп лишил ВОЗ финансирования в разгар пандемии Билла Гейтса, Национальных институтов здравоохранения США и еще ряда организаций, ведущих борьбу с COVID-19.

Отдел по кибербезопасности ВОЗ уверяет, что ни один из слитых 457 адресов не был взломан, однако в качестве меры предосторожности поменял пароли.