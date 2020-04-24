Отмечается, что юмористы российского происхождения Никишин и Писаренко приняли участие в юмористическом шоу «Дом культуры и смеха», премьера которого состоялась накануне.
Ранее актеры играли в команде КВН «Уездный город» (Челябинск и Магнитогорск), оба россияне. В программе на телеканале они участвовали как приглашенные звезды. Также отмечается, что команда юмористов не раз называла Российскую Федерацию «страной-агрессором».
«Пусть уедут из Украины в свой Челябинск», — написала одна из пользователей интернета.
«Вот такие они клоуны-люди, не усложняют свою жизнь принципами и порядочностью», — отреагировали украинцы на новость.