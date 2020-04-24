Участники юмористического украинского проекта «Дизель-шоу» Сергей Писаренко и Евгений Никишин выступили на телеканале «Россия 1», что не понравилось украинцам. Об этом 24 апреля сообщает Politeka.net

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Ранее актеры играли в команде КВН «Уездный город» (Челябинск и Магнитогорск), оба россияне. В программе на телеканале они участвовали как приглашенные звезды. Также отмечается, что команда юмористов не раз называла Российскую Федерацию «страной-агрессором».

«Пусть уедут из Украины в свой Челябинск», — написала одна из пользователей интернета.

«Вот такие они клоуны-люди, не усложняют свою жизнь принципами и порядочностью», — отреагировали украинцы на новость.