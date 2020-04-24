«Лично я бы ему поставил 4… Верховной Раде, или той части депутатов "Слуги народа", которые прекратили думать, что они служат народу — поставил бы 2… Он поставил задачу перестроить Украину, модернизировать ее — он начал это делать, для этого надо иметь мужество, смелость и желание. Я не думаю, что это мог сделать кто-то другой — с другой философией, видением. А Зеленский начал, вот почему я ставлю ему 4», — сказал Кравчук.
Он назвал Зеленского необычным для украинской аудитории, потому что искренний и говорит то, что думает.
«До этого у нас были президенты надутые, напыщенные, мордовороты. Они чувствовали себя вождями, поэтому люди привыкли именно к таким президентам», — сказал бывший глава государства.
Также Кравчук считает, что Зеленский получил очень плохое наследство от Петра Порошенко.
Главным минусом в работе Зеленского Кравчук назвал отсутствие системной кадровой политики. Также он не согласен с тем, что нынешний президент «впутывает» политические силы и политиков в историю с посадкой в тюрьмы, которую он обещал. Кравчук считает, что таких руководителей мало. Кроме того, он отметил, что Зеленский должен не оглядываться на других, а действовать.