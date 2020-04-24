Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что по пятибалльной шкале ставит президенту Владимиру Зеленскому за год работы твердую четверку. Об этом 23 апреля он рассказал в интервью «24 каналу»

Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк сказал Кравчук.

Он назвал Зеленского необычным для украинской аудитории, потому что искренний и говорит то, что думает.

«До этого у нас были президенты надутые, напыщенные, мордовороты. Они чувствовали себя вождями, поэтому люди привыкли именно к таким президентам», — сказал бывший глава государства.

Также Кравчук считает, что Зеленский получил очень плохое наследство от Петра Порошенко.

Главным минусом в работе Зеленского Кравчук назвал отсутствие системной кадровой политики. Также он не согласен с тем, что нынешний президент «впутывает» политические силы и политиков в историю с посадкой в тюрьмы, которую он обещал. Кравчук считает, что таких руководителей мало. Кроме того, он отметил, что Зеленский должен не оглядываться на других, а действовать.