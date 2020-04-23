Самым благоприятным периодом для выхода Украины из карантина является новолуние, которое произойдет 22 мая, и начать смягчать ограничения следует на несколько дней раньше. Об этом 23 апреля в комментарии «Главреду» заявил астролог Влад Росс

Украина.ру на Youtube Одесские предприниматели взбунтовались против закрытия рынков - видео