«Если это сделать позже, бизнес в Украине будет рушиться, а плачевные последствия для экономики страны будут слишком велики. 20-е числа мая станут "точкой невозврата": если люди не вернутся на работу и страна не заживет полной жизнью, нас ждет коллапс финансовой и экономической сфер жизни государства», — отметил Росс.
Ранее правительство Украины приняло решение продлить карантин до 11 мая, и астролог считает эту дату подходящей. Главное, по его мнению, чтобы карантин был снят не позже новолуния. При этом Росс подчеркнул, что период с 1 по 9 мая — однозначно неподходящее время для снятия ограничений.