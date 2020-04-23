Украинская прокуратура возбудила уголовные дела по фактам возможных истязаний детей во время съемок запрещенного в России фильма «Дау», которые проходили в Харькове в 2008-2011 годах. Об этом 22 апреля сообщает «Укринформ»

Драки, разборки, убийства, пытки. Сенцов анонсировал фильм о безжалостном носороге © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

«По результатам анализа данных из сети интернет, выявлены факты, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и свобод детей и интересов государства в сфере охраны детства», — сказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Дела заведены по статьям о пытках по предварительному сговору и об изготовлении произведений, пропагандирующих культ насилия. По данным ведомства, несовершеннолетним во время съемок могли быть причинены физическая боль и моральные страдания.

Харьковская областная прокуратура заинтересовалась «Дау» после того, как в полицию обратился уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба.

В ноябре 2019 года стало известно, что Министерство культуры России решило не выдавать прокатное удостоверение многосерийной картине «Дау». Отказ был связан с тем, что в работе, посвященной советскому физику и лауреату Нобелевской премии Льву Ландау, обнаружили материалы, пропагандирующие порнографию. Фильм «Дау. Наташа», который стал одной из частей проекта, содержит сцену изнасилования в отделе КГБ.