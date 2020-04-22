Традиционно женщинам запрещалось участвовать в джихаде, и даже палестинские группировки, которые были пионерами различных джихадистских технологий и практик, не поощряли массовое участие женщин в «священной войне», рассказал Серенко.
«Как говорил пророк Мухаммед, джихадом для женщины является хадж, то есть религиозное паломничество в Мекку, и этот тезис исламистами не оспаривался. Однако ИГИЛ, сохраняя на уровне риторики верность заветам пророка, на практике стал очень активно привлекать мусульманок к джихаду», — рассказал эксперт.
По его данным, проповедники ИГИЛ* и в Европе, и на постсоветском пространстве в своей работе ориентируются на две группы — молодежь и женщин.
В результате очень большое число представительниц прекрасного пола попадают в сети этой террористической организации и составляют примерно половину сторонников ИГИЛ.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ