Вербовщики запрещенной в России террористической организации ИГИЛ* первыми среди радикальных исламистов стали активно вербовать в свои ряды женщин, которые сейчас составляют до 50% их актива, рассказал глава российского Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Традиционно женщинам запрещалось участвовать в джихаде, и даже палестинские группировки, которые были пионерами различных джихадистских технологий и практик, не поощряли массовое участие женщин в «священной войне», рассказал Серенко.

«Как говорил пророк Мухаммед, джихадом для женщины является хадж, то есть религиозное паломничество в Мекку, и этот тезис исламистами не оспаривался. Однако ИГИЛ, сохраняя на уровне риторики верность заветам пророка, на практике стал очень активно привлекать мусульманок к джихаду», — рассказал эксперт.

Андрей Серенко: Радикальный ислам — проблема глобальная и явно недооцененная © предоставлено Андреем Серенко

В результате очень большое число представительниц прекрасного пола попадают в сети этой террористической организации и составляют примерно половину сторонников ИГИЛ.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ