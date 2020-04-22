Назначение Михаила Саакашвили на высокие государственные посты на Украине может иметь негативные последствия для президента Владимира Зеленского и плохо сказаться на его взаимоотношениях с Дональдом Трампом. Об этом 22 апреля в комментарии «Главреду» рассказал политолог, директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

Лимонад из лимона и умение не раздувать искру. Зеленский рассказал об отношениях с Трампом © пресс-служба президента Украины

Бондаренко рассказал, что Саакашвили попал в украинскую политику как креатура тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена.

«Не стоит забывать, что в свое время кандидатуру Саакашвили порекомендовал Петру Порошенко американский демократ, а ныне главный конкурент Трампа на президентских выборах в США — Джо Байден, дабы трудоустроить каким-то образом Саакашвили», — заявил он.

Политолог считает, что назначение Саакашвили сейчас в Кабмин еще сильнее осложнит отношения Киева и Вашингтона.