Ранее Саакашвили подтвердил, что ему поступило приглашение занять в правительстве Украины должность вице-премьера и курировать на этом посту реформы.
Бондаренко рассказал, что Саакашвили попал в украинскую политику как креатура тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена.
«Не стоит забывать, что в свое время кандидатуру Саакашвили порекомендовал Петру Порошенко американский демократ, а ныне главный конкурент Трампа на президентских выборах в США — Джо Байден, дабы трудоустроить каким-то образом Саакашвили», — заявил он.
Политолог считает, что назначение Саакашвили сейчас в Кабмин еще сильнее осложнит отношения Киева и Вашингтона.