Майские контракты на американскую WTI нефть достигли отрицательных значений впервые в истории человечества. Об этом свидетельствуют данные торгов на товарной бирже в Нью-Йорке

Трамп назвал «скоротечным явлением» обвал цен на нефть © REUTERS, JRB/Leah Millis

Такие беспрецедентные цены объясняются тем, что вторник будет последним днем для продажи этой нефти. При этом хранить это сырье негде — спрос резко упал, а хранилища почти заполнены.

Июньские фьючерсы на WTI также падают на 18% — до $20 за баррель, на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизились почти на 10% — до $25,43 за баррель.

Распространение коронавируса вызвало резкое падение спроса на нефть, поскольку многие государства закрыли границы, а предприятия приостановили работу. Котировки также обвалились из-за того, что в марте ОПЕК+ не смог договориться о новой сделке. Участники альянса заключили новое соглашение в середине апреля, однако это не помогло стабилизировать цены.

В ОПЕК и Международном энергетическом агентстве ожидают рекордного падения спроса на сырье в текущем году на фоне избытка нефти на рынке.