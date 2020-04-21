Цены на поставки в мае падали на 162% — до минус $11,42 за баррель. На лондонской бирже ICE отрицательный показатель составил 104% — $0,75 за баррель.
Такие беспрецедентные цены объясняются тем, что вторник будет последним днем для продажи этой нефти. При этом хранить это сырье негде — спрос резко упал, а хранилища почти заполнены.
Июньские фьючерсы на WTI также падают на 18% — до $20 за баррель, на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизились почти на 10% — до $25,43 за баррель.
Распространение коронавируса вызвало резкое падение спроса на нефть, поскольку многие государства закрыли границы, а предприятия приостановили работу. Котировки также обвалились из-за того, что в марте ОПЕК+ не смог договориться о новой сделке. Участники альянса заключили новое соглашение в середине апреля, однако это не помогло стабилизировать цены.
В ОПЕК и Международном энергетическом агентстве ожидают рекордного падения спроса на сырье в текущем году на фоне избытка нефти на рынке.