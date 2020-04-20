В Казахстане пять сотрудников следственного управления департамента по противодействию коррупции были уволены за посещение сауны во время действия режима чрезвычайного положения. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщило издание Sputnik Казахстан

«Установлено, что руководитель данного управления Тургамбеков Р. и его подчиненные, следователи Мурзагельдин Н., Кагарман А., Акмолдин Ж., Лукманов Б., вопреки действующим ограничениям режима ЧП, проводили вечерний досуг в одном из банных комплексов Кокшетау», — сообщили в департаменте.

По результатам заседания дисциплинарной комиссии сотрудники были уволены без права в будущем работать на государственной и правоохранительной службе.

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Также сообщается, что попарившихся в бане борцов с коррупцией привлекли к административной ответственности за нарушение режима ЧП.

Согласно последним данным, в Казахстане зафиксировано 1775 случаев заражения коронавирусом, 19 человек скончались.