«Установлено, что руководитель данного управления Тургамбеков Р. и его подчиненные, следователи Мурзагельдин Н., Кагарман А., Акмолдин Ж., Лукманов Б., вопреки действующим ограничениям режима ЧП, проводили вечерний досуг в одном из банных комплексов Кокшетау», — сообщили в департаменте.
По результатам заседания дисциплинарной комиссии сотрудники были уволены без права в будущем работать на государственной и правоохранительной службе.
Кроме того, руководитель областного департамента службы по рекомендации комиссии привлечен к ответственности за слабую организацию профилактической работы с подчиненными.
Также сообщается, что попарившихся в бане борцов с коррупцией привлекли к административной ответственности за нарушение режима ЧП.
Согласно последним данным, в Казахстане зафиксировано 1775 случаев заражения коронавирусом, 19 человек скончались.