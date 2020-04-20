Десять шахт и вспомогательных предприятий ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» остановили добычу угля для ТЭС, поскольку используется уголь из России. Об этом 20 апреля сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook

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