«Сегодня прекратили работу все 10 шахт и вспомогательных предприятий "Павлоградугля". Прибыльные шахты переведены в состояние комы — их работа будет поддерживаться на уровне жизнеобеспечения… Остановка связана не с пандемией. Украинский уголь стал ненужным на украинских ТЭС, теплоцентралях — потому заинтересованные лица полгода заменяют его российским», — написал он.
По его словам, «от таких антиукраинских действий» пострадают бюджеты населенных пунктов Донецкой области, жители которых ездили работать на угледобывающие предприятия.