Бизнес «патриотов». Зачем Украина ввела спецпошлины на уголь и электричество из России
Бизнес «патриотов». Зачем Украина ввела спецпошлины на уголь и электричество из России
© РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк
«Сегодня прекратили работу все 10 шахт и вспомогательных предприятий "Павлоградугля". Прибыльные шахты переведены в состояние комы — их работа будет поддерживаться на уровне жизнеобеспечения… Остановка связана не с пандемией. Украинский уголь стал ненужным на украинских ТЭС, теплоцентралях — потому заинтересованные лица полгода заменяют его российским», — написал он.

По его словам, «от таких антиукраинских действий» пострадают бюджеты населенных пунктов Донецкой области, жители которых ездили работать на угледобывающие предприятия.    