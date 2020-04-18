Загруженные еще до окончания «нефтяной войны» суда серьезно усилят переизбыток предложения на американском рынке.
«Это Перл-Харбор для американских нефтедобытчиков. Мы знаем, что корабли все ближе, однако никто не предпринимает по этому поводу ровным счетом ничего», — приводит The Wall Street Journal слова президента Latigo Petroleum Кирка Эдвардса.
Экс-глава EOG Resources Марк Папа заявил, что Америку ждет «очень острый краткосрочный удар».
Суда прибудут в порты США в конце мая, когда уже месяц будет действовать соглашение по сокращению добычи нефти и цены на энергоносители, как ожидается, поползут вверх.
В этот момент на рынок выплеснется саудовская нефть, семикратно превосходящая обычную месячную норму поставок в США.
Сенатор-республиканец Кевин Кремер обратился к президенту США Дональду Трампу с требованием не дать этим танкерам «разгрузиться на американской земле», отметив, что Саудовская Аравия «не может затопить рынок и ожидать, что мы будем исправлять ситуацию».