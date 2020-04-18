Киевский предприниматель Александр Меламуд призвал президента Украины Владимира Зеленского забыть о противоречиях и просить помощи у РФ, если страна самостоятельно не справится с тушением пожаров в Чернобыльской зоне. Об этом 18 апреля сообщает actualnews.org

Россия готова помочь Украине потушить пожары в Чернобыльской зоне — Захарова © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Ситуация с загрязнением воздуха в Киеве становится критической. Бизнесмен жалуется на то, что он начинает с трудом дышать. Меламуд рекомендует Зеленскому просить помощи у России, поскольку в соседнем государстве хорошо развита пожарная авиация, чего не скажешь об Украине.

По его словам, на Украине власть досталась некомпетентным людям, а страдает от этого народ.

В Чернобыльской зоне отчуждения на протяжении 11 суток пылали леса. Спасатели частично потушили возгорание благодаря атмосферным осадкам, так как в этой местности 14 апреля пошёл дождь. Огонь достиг Рыжего леса у атомной станции. Однако Владимир Зеленский заявил, что власть контролирует ситуацию, и призвал соотечественников не паниковать.