«Мы отслеживаем ситуацию с лесными пожарами, я уже упоминала эту тему сегодня. Речь идет о районе Чернобыля. На данный момент просьб от украинской стороны об оказании какого-либо содействия нам не поступало. В случае если украинские коллеги направят соответствующее обращение, будем готовы его рассмотреть по традиционной дипломатической практике», — сказала Захарова.
Пожар в Чернобыльской зоне, возникший 4 апреля, украинские спасатели не могут потушить уже около 10 дней. Возгорание возникло в зоне отчуждения и безусловного отселения Чернобыльской АЭС вблизи села Владимировка Котовского лесничества.
После появлялись новые очаги горения, несмотря на попытки ликвидации которых огонь добрался до Припяти и опасных объектов зоны отчуждения. В ГСЧС заявляют, что пожар потушен, однако на ликвидацию тления понадобится еще несколько дней.