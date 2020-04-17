В России наблюдают за лесными пожарами на Украине и готовы помочь в том случае, если Киев направит официальное обращение. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости

«Мы отслеживаем ситуацию с лесными пожарами, я уже упоминала эту тему сегодня. Речь идет о районе Чернобыля. На данный момент просьб от украинской стороны об оказании какого-либо содействия нам не поступало. В случае если украинские коллеги направят соответствующее обращение, будем готовы его рассмотреть по традиционной дипломатической практике», — сказала Захарова.

Проклятье Ирины Фарион: почему горит Чернобыль © AP, Yaroslav Yemelianenko

После появлялись новые очаги горения, несмотря на попытки ликвидации которых огонь добрался до Припяти и опасных объектов зоны отчуждения. В ГСЧС заявляют, что пожар потушен, однако на ликвидацию тления понадобится еще несколько дней.