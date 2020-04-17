ВВП Молдавии в 2020 году может сократиться на 6-7% по сравнению с прошлым годом. Об этом президент республики Игорь Додон сообщил в эфире видеоплатформы «Президент отвечает» 17 апреля

Под угрозой - развитые страны: МВФ спрогнозировал значительное увеличение мирового госдолга из-за коронавируса © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Сейчас мы видим, что сокращение внутреннего валового продукта будет больше — примерно на 6-7%. Это означает, что государственный бюджет 2020 году недополучит примерно 7-8 миллиардов леев (29,2-33,4 миллиарда рублей — ред.)», — заявил Додон.

Он подчеркнул, что для покрытия этого дефицита правительство прибегнет к внешним кредитам, в том числе от Евросоюза, Международного валютного фонда (МВФ) и России. Согласно прогнозам, общая сумма кредитных заимствований составит чуть более 8 миллиардов леев.

Ранее МВФ сообщил, что из-за пандемии мировой долг увеличится на 13 процентных пунктов и достигнет 96,4% ВВП в 2020 году.