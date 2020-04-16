Необходимо предпринимать срочные меры по спасению нефтяной отрасли США, однако пока нет ясности, что конкретно делать, рассказал телеканалу CNBC Уэйн Кристиан, председатель Техасской железнодорожной комиссии, которая регулирует нефтяную отрасль в штате

Ранее 14 апреля комиссия провела слушания об ограничении нефтедобычи в Техасе, где было предложено уменьшить добычу в штате на 20%, что составит около 1 млн баррелей ежесуточно. Более 10 часов продолжалось мероприятие, в ходе которого выступили порядка пятидесяти спикеров. Итоговое решение ожидается не раньше 21 апреля.

«После того как мы выслушали более пяти десятков человек.. наша общая позиция — нужно что-то делать. Промышленность в абсолютном отчаянии, семьи остаются без работы, сотни тысяч людей, если мы каким-то образом не спасем положение», — отметил Кристиан.

Сокращение добычи нефти: хрупкое перемирие в мировой нефтяной войне © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Чтобы избежать этого, нужно сокращать добычу не только в Техасе, на который приходится порядка 40% всей добычи в США, но и по всей стране.

Следует отметить, что Кристиан раньше сомневался, стоит ли ограничивать добычу нефти в Техасе.