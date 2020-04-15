Суд обязал «Приватбанк» выплатить офшорным компаниям братьев Григория и Игоря Суркисов депозиты на 250 млн долларов. Об этом 15 апреля сообщает «Лига.net»

Бондаренко предположил, что сделает Коломойский, если сейчас у него окончательно заберут «ПриватБанк» © скриншот с видео "Радіо Свобода" сообщении.

Банк должен выполнить условия депозитных договоров, заключенных с британскими компаниями Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments. Речь идет о выплате суммы вкладов и процентов — всего 250 млн долл или около 7 млрд грн (около 20 млрд рублей).

«Приватбанк» настаивал на том, что исполнение договоров невозможно, поскольку депозиты были конвертированы в капитал банка во время национализации.