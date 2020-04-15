«Апелляционный суд Киева отклонил жалобу юристов государственного "Приватбанка" на решение Печерского райсуда о фактическом взыскании с банка 250 млн долларов, которые хранились на депозитах шести компаний, связанных с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами в кипрском филиале "Приватбанка" до национализации», — говорится в сообщении.
Банк должен выполнить условия депозитных договоров, заключенных с британскими компаниями Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments. Речь идет о выплате суммы вкладов и процентов — всего 250 млн долл или около 7 млрд грн (около 20 млрд рублей).
«Приватбанк» настаивал на том, что исполнение договоров невозможно, поскольку депозиты были конвертированы в капитал банка во время национализации.