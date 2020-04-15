«Сегодня на заседании правительства поддержали предложение наблюдательного совета "Укрзализныци" о прекращении полномочий временного руководителя "Укрзализныци", который, к сожалению, не оправдал доверия и ожиданий в этот важный период», — написал министр.
Правительство освободило Марчека с должности исполняющего обязанности председателя и исключило его из состава членов правления АО «Украинская железная дорога».
Криклий отметил, что украинская железная дорога должна быть одной из лучших в европейском регионе, потому стране нужен честный и профессиональный руководитель, который станет локомотивом для предприятия.
По его словам, после прохождения кризиса, связанного с коронавирусом, планируется стабилизация деятельности стратегического предприятия и проведение честного конкурса на должность главы «Укрзализныци».