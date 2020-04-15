Кабинет министров уволил временно управляющего администрацией железнодорожного транспорта «Укрзализныця» серба Желько Марчека, который заменил на этом посту бывшего главу Евгения Кравцова. Об этом 15 апреля сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook

Эксперт рассказал, почему в «Укрзализныце» процветает коррупция © Twitter, Владимир Гройсман

Правительство освободило Марчека с должности исполняющего обязанности председателя и исключило его из состава членов правления АО «Украинская железная дорога».

Криклий отметил, что украинская железная дорога должна быть одной из лучших в европейском регионе, потому стране нужен честный и профессиональный руководитель, который станет локомотивом для предприятия.

По его словам, после прохождения кризиса, связанного с коронавирусом, планируется стабилизация деятельности стратегического предприятия и проведение честного конкурса на должность главы «Укрзализныци».