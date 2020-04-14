Депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский сообщил, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поднял из архивов законопроект, который его коллеги по фракции зарегистрировали еще летом, и подумывает ввести спецпроцедуру рассмотрения проектов во втором чтении. Соответствующий проект постановления он обнародовал в Telegram

Рекорд взят. Рассмотрение «антиколомойского» закона может растянуться на долгие месяцы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Особая процедура применяется по предложению, подписанному не менее 150 депутатами. После принятия процедуры в течение двух дней каждая депутатская фракция и группа может определить не более пяти предложений, на которых она настаивает. Каждый внефракционный депутат, поправки которого учтены главным комитетом, имеет право определить только одно неучтенное предложение.

Главный комитет в двухдневный срок обобщает эти предложения и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении.