Российские ученые создали тест-систему, определяющую наличие COVID-19 у животных. Ее разработчиком выступил Федеральный центр охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ), передает РИА Новости в понедельник, 13 апреля, со ссылкой на представителей Россельхознадзора

«В России создана первая тест-система для диагностики возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19 у животных. Это разработка научного учреждения Россельхознадзора — Федерального центра охраны здоровья животных», — рассказала советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Илья Чвала, до сегодняшнего дня в России разрабатывали только тест-системы, применяемые на людях.

«Наша разработка первая. Новая методика предназначена для выявления возбудителя вируса COVID-19 у различных животных, в том числе у животных-компаньонов — собак и кошек», — добавил он.

Новая диагностическая система основана на методе ПЦР (полимеразная цепная реакция) в реальном времени, с использованием проб биологического материала. При этом отмечается, что поголовно тестировать животных нет необходимости.

Ранее стало известно, что в зоопарке Бронкса в США коронавирус обнаружили у малайского тигра.