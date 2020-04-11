Илон Маск ответил на обвинения главы «Роскосмоса»

Глава компании SpaceX Илон Маск 11 апреля в Twitter ответил на обвинение в демпинге со стороны гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина

«Роскосмос» отложил сдачу проекта ракеты на замену украинскому «Зениту» © РИА Новости, Олег Урусов | Перейти в фотобанк

Ответ Маска появился под постом журналиста Эрика Бергера, который обратил внимание на то, что «ни русские, ни европейцы не жаловались», когда United Launch Alliance (основной конкурент SpaceX на американском рынке) получала гораздо более высокие «субсидии» от государства.

«Но теперь, когда появилась SpaceX с коммерческой ракетой, намного более дешевой, чем конкуренты, это внезапно стало совершенно несправедливым», — написал Бергер.

Он напомнил, что «российское правительство буквально финансирует всю стоимость разработки ракет».

В апреле Рогозин заявил, что «если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около 60 миллионов долларов, то НАСА платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше».

В том же месяце сообщалось, что три находящихся на космодроме Байконур в Казахстане ракеты «Протон-М» из-за обнаружения в них бракованных деталей отправляются для замены компонентов обратно в московский Центр Хруничева.

Создание ракет космического назначения в России регулируется «Роскосмосом». Например, входящий в госкорпорацию «Центр Хруничева» на разработку одноразовых ракет семейства «Ангара» за более чем четверть века потратил свыше трех миллиардов долларов, хотя за это же время носители данного семейства (в легком и тяжелом вариантах) летали всего два раза. В настоящее время «Центр Хруничева» является самым убыточным предприятием госкорпорации, долги которого превышают 80 миллиардов рублей, а Рогозин призывает российскую космическую отрасль найти применение «Ангаре», которую неоднократно называли бесперспективной.