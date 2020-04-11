«Жители Одессы с присущим им юмором подошли к требованиям общенационального карантина, во время которого на улицу разрешают выходить, в частности, для того, чтобы выгулять домашнее животное. В интернете появилось видео, как на улицах города гуляют люди, переодетые в сказочных героев. В частности, персонажи знаменитого мультфильма "Маша и медведь" (российский мультсериал. — Ред.), а также герои книги Льюиса Кэрролла — Алиса и Чеширский кот», — пишет издание.
Видео таких прогулок опубликовали в соцсетях.
Из-за вспышки коронавируса правительство Украины с 12 марта ввело общенациональный карантин. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Также ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины с 230 до 20.