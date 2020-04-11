Жители Одессы переодеваются в животных, чтобы гулять во время карантина. Об этом 11 апреля сообщает «Сегодня»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк пишет издание.

Видео таких прогулок опубликовали в соцсетях.

Из-за вспышки коронавируса правительство Украины с 12 марта ввело общенациональный карантин. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Также ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины с 230 до 20.