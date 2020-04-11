Президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения 10 апреля встал на защиту украинских учителей, которые на этой неделе допустили ряд серьезных ляпов в видеоуроках для школьников на карантине

Белые медведи из Антарктиды: в украинских видеоуроках для школьников всплыла нелепая ошибка © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

Он назвал учителей людьми с большой буквы и похвалил их за работу «не ради денег или славы, а по зову сердца».

«Хейтеры тоже работают по зову сердца. Только зов этого сердца — оскорбить, унизить, уничтожить», — отметил президент.