Начальник Генштаба Италии Энцо Вичерелли поблагодарил военных из России за помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщила пресс-лужба Министерства обороны РФ

Рабочая встреча заместителя начальника войск РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майора Сергея Кикотя, возглавляющего группу российских военных специалистов в Италии, с начальником генерального штаба вооружённых сил Итальянской Республики генералом Энцо Вичерелли прошла на авиабазе «Орио-аль-Серио».

Вичирелли поблагодарил Кикотя за помощь военных в борьбе с коронавирусом в Бергамо.

«Я прибыл сюда (в Бергамо) сегодня, чтобы подчеркнуть необходимость важнейшего сотрудничества, которое сложилось между военными Италии и России, и лично поблагодарить генерал-майора Кикотя за деятельность российских военнослужащих и ту поддержку, которую они оказывают нам в чрезвычайной ситуации», — сказал глава генштаба.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Также отдельную благодарность — восьми бригадам российских врачей, которые сейчас трудятся совместно с нашими докторами в больницах Бергамо», — добавил глава генштаба.

Ранее в Бергамо прибыли российские военные специалисты. Они привезли с собой мобильный комплекс для анализа и диагностики заболевания, а также высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств и специальным оборудованием для оказания помощи тяжелым пациентам.

По числу зараженных коронавирусом Италия находится на третьем месте в мире после США и Испании: здесь COVID-19 диагностировали у более чем 143,6 тыс. человек, 18,2 тыс. человек скончались.