Утверждается, что экс-премьер и общественник решили лично обговорить те вопросы, которые не могут обсуждать по телефону или в мессенджерах.
В частности, речь шла о возможном возвращении Гончарука в большую политику на стороне лоббистов Джорджа Сороса, а также сбор компромата на оппонентов. Бывшему главе украинского правительства якобы предложена роль своеобразной «информационной торпеды» против президента Владимира Зеленского, которая будет пущена в ход в момент, когда рейтинг главы государства начнет падать.
Шабунин, которого «Легитимный» называет «почти правой рукой Сороса», планирует работу на снижение популярности Зеленского в рамках условного проекта «серпом по рейтингу».
Кроме того источник канала сообщил, что Шабунин лично курирует Гончарука по линии работы с Соросом.
По данным Telegram-канала «Женщина с косой», на своей встрече Гончарук и Шабунин обсуждали политическую ситуацию в стране и как ее можно использовать в своих целях. Ресурс пишет, что подобные переговоры укладываются в логику подготовки к выборам, в рамках которой «соросята» заинтересованы в снижении рейтинга Зеленского и максимальном размывании его партии «Слуга народа» и ее парламентской фракции.