В пятницу, 10 апреля, в сети появилось видео прогулки в разгар карантина в Киеве экс-премьера Алексея Гончарука и известного активиста, главы «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина. Telegram-канал «Легитимный» выяснил, о чем шла речь на этой встрече

Утверждается, что экс-премьер и общественник решили лично обговорить те вопросы, которые не могут обсуждать по телефону или в мессенджерах. Маски сброшены. В Киеве под мостом застукали экс-премьера и известного борца с коррупцией - видео © Facebook, Олексій Гончарук | Facebook, Олексій Гончарук | Перейти в фотобанк

В частности, речь шла о возможном возвращении Гончарука в большую политику на стороне лоббистов Джорджа Сороса, а также сбор компромата на оппонентов. Бывшему главе украинского правительства якобы предложена роль своеобразной «информационной торпеды» против президента Владимира Зеленского, которая будет пущена в ход в момент, когда рейтинг главы государства начнет падать.

Шабунин, которого «Легитимный» называет «почти правой рукой Сороса», планирует работу на снижение популярности Зеленского в рамках условного проекта «серпом по рейтингу».

Кроме того источник канала сообщил, что Шабунин лично курирует Гончарука по линии работы с Соросом.

По данным Telegram-канала «Женщина с косой», на своей встрече Гончарук и Шабунин обсуждали политическую ситуацию в стране и как ее можно использовать в своих целях. Ресурс пишет, что подобные переговоры укладываются в логику подготовки к выборам, в рамках которой «соросята» заинтересованы в снижении рейтинга Зеленского и максимальном размывании его партии «Слуга народа» и ее парламентской фракции.