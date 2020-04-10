Киев может нарочно выполнить требования Международного валютного фонда (МВФ) с нарушением регламента, чтобы потом иметь возможность отменить принятые решения. Об этом политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру 10 апреля

Ранее МВФ озвучил новые требования для предоставления Украине очередного кредита. Среди них: принятие урезанного госбюджета и закона о запрете возвращения банков.

По словам Корнилова, ради выполнения всех условий МВФ президент Украины Владимир Зеленский готов идти на все, в том числе на союз с экс-главой государства Петром Порошенко. Украинский лидер будет делать все от него зависящее, убежден эксперт.

«При этом то, что сейчас делается с этим т.н. "антиколомойским" законом, по земле, делается, очевидно, с нарушением Конституции Украины и регламента. Поэтому я допускаю и срединный вариант: частично Зеленский все-таки сделает то, что от него требует МВФ, получит соответствующий кредитик, а затем путем решений Конституционного суда или каких-то других судов эти решения могут быть заблокированы», — отметил он.

Политолог добавил, что бизнесмен, экс-владелец «Приватбанка» Игорь Коломойский на подобного рода схемах «собаку съел», а на команду Зеленского у олигарха имеется много компромата.

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