«Заканчивайте с этой телеюстицией»: соцсети об обысках у Татьяны Черновол
«Заканчивайте с этой телеюстицией»: соцсети об обысках у Татьяны Черновол
© Facebook, Владимир Струмковский
«Это сегодня ужасный символизм. Это означает победу Антимайдана». Победа сил реванша. Я думаю, что очень символично, когда адвокат [Виктора] Януковича обыскивает и выдает подозрение, и пытается арестовать вдову героя АТО, мать двоих детей, активистку Майдана, на которую было совершено покушение. Когда они выпускают бойцов Беркута, которые расстреливали Майдан, и арестовывают активистов Майдана», — подчеркнул Порошенко.

Он заявил, что подозрение Черновол — это неприемлемо, и партия не оставит действия правоохранителей без реакции. Также Порошенко заявил, что, по его информации, это дело сопровождается многочисленными нарушениями закона.