Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко назвал обыски у экс-депутата и участницы Майдана Татьяны Черновол, которую подозревают в поджоге офиса Партии регионов и умышленном убийстве в 2014 году, символом реванша Антимайдана. Об этом 10 апреля он заявил на брифинге в Верховной Раде, который партия опубликовала в Twitter

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