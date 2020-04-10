«Это сегодня ужасный символизм. Это означает победу Антимайдана». Победа сил реванша. Я думаю, что очень символично, когда адвокат [Виктора] Януковича обыскивает и выдает подозрение, и пытается арестовать вдову героя АТО, мать двоих детей, активистку Майдана, на которую было совершено покушение. Когда они выпускают бойцов Беркута, которые расстреливали Майдан, и арестовывают активистов Майдана», — подчеркнул Порошенко.
Он заявил, что подозрение Черновол — это неприемлемо, и партия не оставит действия правоохранителей без реакции. Также Порошенко заявил, что, по его информации, это дело сопровождается многочисленными нарушениями закона.
Петро Порошенко @poroshenko про обшуки у Тетяни Чорновол pic.twitter.com/Lrz3Fp2I1k— Європейська Солідарність (@Euro_Solidarity) April 10, 2020