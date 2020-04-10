Власти республики Марий Эл разрешили продажу алкоголя лишь на 4 часа в день в период повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса. Об этом накануне сообщили в пресс-службе главы региона

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Мы прекрасно понимаем, что это проблема очень актуальная. Возросло количество обращений на Станцию скорой помощи, мы даже имеем один летальный исход на почве чрезмерного употребления алкоголя. К сожалению, есть те, кто считает нерабочие дни временем большого праздника. Врачи называют коронавирус легочной чумой, и праздник во время «чумы» нам не нужен. Ваши работники корректно работают с теми, кто нарушает ограничительные мероприятия: останавливают, разговаривают. Это все правильно. Что касается злоупотреблений в сфере реализации алкогольной продукции, прошу проявить максимальную требовательность», — заявил глава республики Александр Евстифеев.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 11,9 тысяч случаев заражения COVID-19, 94 человека скончались, 795 — выздоровели.