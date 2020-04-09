В видеоуроках, которые показывают по украинскому телевидению для школьников на карантине, рассказали про белых медведей, якобы обитающих в Антарктиде. Об этом 9 апреля сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

Украина.ру на Youtube Актриса Любовь Титаренко объяснила, почему украинские театры на грани полного исчезновения