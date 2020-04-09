«Украинская система образования не слишком щадит неокрепшие мозги своих подопечных. Но карантин и уроки по телевизору показали, что дела вовсе плохи. Дурь педагогов теперь видна всему миру. Казалось бы, после того, как во время одного из занятий выяснилось, что воды Атлантики омывают Австралию, уже ничем не удивишь публику. Нет! Удивишь! Извольте видеть — белый медведь из, пардон, Антарктиды. Что-то подобное было в советском мультике "В стране невыученных уроков", о двоечнике Викторе Перестукине», — говорится в посте.
Белый медведь (даже если бы ему каким-то образом удалось переплыть океан и преодолеть тропики) в Антарктиде не выжил бы — там нет обширных полей морских плавучих льдов с полыньями, и он не смог бы там добывать себе пищу.