Мэр Николаева Александр Сенкевич связывает отсутствие заболеваемости коронавирусом в регионе с тем, что жители области редко ездят за границу и также вряд ли контактировали бы с теми, кто приехал. Об этом он рассказал 8 апреля в комментарии «Радио Свобода»

Николаевская область — по-прежнему единственный регион Украины, где не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. В этой связи власти страны поручили провести проверку, так ли хорошо обстоят дела в этом регионе на самом деле, или же речь идет о плохом качестве тестирования, а то и вовсе о сокрытии истинных данных. Феномен или ошибочная диагностика? Минздрав изучит ситуацию в единственной области Украины, где нет коронавируса © Public domain

«Я думаю, что никакого феномена нет. Один из феноменов, видимо, в том, что николаевцы — одни из тех украинцев, по исследованиям Международного республиканского института, которые меньше всех путешествуют: как внутри страны, так и за границу», — сказал Сенкевич.

Кроме того, по его словам, николаевцы строго выполняют требования карантина. Также Сенкевич сообщил, что по статистике, ежедневно в Николаеве умирают от 10 до 16 человек и сейчас эта статистика остается неизменной.

Количество больных с ОРВИ и пневмонией существенно уменьшилось, в сравнении с минувшим годом. Мэр заверил, что тесты в городе сейчас есть в достаточном количестве и всех пациентов с подозрением на коронавирус оперативно тестируют.