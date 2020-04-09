Водолазы обнаружили тело пропавшего правнука бывшего генпрокурора США и сенатора Роберта Кеннеди. Об этом 9 апреля сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию

«Торпеда» в ответе за все, или Кто убил Кеннеди? © Yulia Babych Гидеон Маккин был найден мертвым приблизительно в 600 метрах от места, где ранее обнаружили тело его 41-летней матери Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин.

Водолазы извлекли тело мальчика с глубины 7,6 метра.

Мейв Кеннеди и ее сын пропали во время прогулки на лодке в Чесапикском заливе в штате Мэриленд 3 апреля. Их каноэ было обнаружено в нескольких километрах от того места, где мать с сыном видели в последний раз.

Семья жила на побережье залива и находилась на карантине. Как рассказал муж Кеннеди Дэвид Маккин, супруга с сыном играли в мяч на берегу. Мальчик пнул его в воду, тогда Мейв вместе с ребенком села в каноэ, чтобы вернуть мяч. Однако ветер или течение унесло лодку от берега.