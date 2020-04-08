По словам Монтеро, с 26 апреля в стране заканчивается продленный срок чрезвычайного положения, а также будут приняты другие прогрессивные меры, чтобы «нормальная жизнь» граждан начала восстанавливаться.
При этом, ослабление ограничений, по ее словам, будет происходить постепенно и под надзором специалистов.
«После 26 апреля начнется "деэскалация" — это будет происходить таким образом, что граждане смогут постепенно и упорядоченно возвращаться к нормальной жизни, на улицы, площади, в очень упорядоченный образ жизни, чтобы не было нового пика и возвращения инфекции», — заявила Монтеро.
При этом она отметила, что правительство сейчас работает над различными сценариями, но окончательное решение пока не принято.
Согласно последним данным, в Испании официально зафиксировано 146,6 тысячи случаев заражения COVID-19, 14,5 тысяч пациентов скончались, 48 тысяч выздоровели.