Власти Испании надеются, что страна начнет возвращаться к «обычной жизни» после 26 апреля. Об этом в среду, 8 апреля, заявила министр финансов страны Мария Хесус Монтеро, передает «Европейская правда» со ссылкой на газету El Pais

По словам Монтеро, с 26 апреля в стране заканчивается продленный срок чрезвычайного положения, а также будут приняты другие прогрессивные меры, чтобы «нормальная жизнь» граждан начала восстанавливаться.

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«После 26 апреля начнется "деэскалация" — это будет происходить таким образом, что граждане смогут постепенно и упорядоченно возвращаться к нормальной жизни, на улицы, площади, в очень упорядоченный образ жизни, чтобы не было нового пика и возвращения инфекции», — заявила Монтеро.

При этом она отметила, что правительство сейчас работает над различными сценариями, но окончательное решение пока не принято.

Согласно последним данным, в Испании официально зафиксировано 146,6 тысячи случаев заражения COVID-19, 14,5 тысяч пациентов скончались, 48 тысяч выздоровели.