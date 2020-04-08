«Он чувствует комфортно, его состояние стабильно, он в хорошем настроении», — заявил замминистра.
Он также добавил, что Джонсон хоть и получал кислород, но не был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Джонсона, который лечился от коронавируса дома, госпитализировали с кашлем и высокой температурой вечером воскресенья, 5 апреля. Отмечается, что сделано это было по рекомендации лечащего врача.
Ранее телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления британскому премьеру направил президент России Владимир Путин.