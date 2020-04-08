Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по-прежнему находится в реанимации, при этом его состояние оценивается как стабильное. Об этом в среду, 8 апреля, сообщил замминистра здравоохранения страны Эдвард Аргар, передает агентство Reuters

«Он чувствует комфортно, его состояние стабильно, он в хорошем настроении», — заявил замминистра. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Джонсона, который лечился от коронавируса дома, госпитализировали с кашлем и высокой температурой вечером воскресенья, 5 апреля. Отмечается, что сделано это было по рекомендации лечащего врача. Ранее телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления британскому премьеру направил президент России Владимир Путин.