Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Казахстане подтверждены 704 случая заражения коронавирусом, из которых шесть стали летальными, а 51 человек выздоровел.
«В Казахстан передано 40 российских тест-наборов для лабораторной диагностики коронавируса и 100 наборов для исследований с реагентами для пробоподготовки», — говорится в сообщении российского диппредставительства.
Там также отметили, что до июня республике планируется передать еще 100 наборов, а также 1250 наборов реагентов.
Стоит отметить, что Россия оказывает помощь в борьбе с коронавирусом не только Казахстану, но и другим странам СНГ. Так, всего по состоянию на 6 апреля в эти государства РФ передала 1 526 тест-наборов (на 100 исследований лабораторной диагностики нового коронавируса каждый) и планирует передать еще 3 045 тест-наборов, в том числе 1 740 наборов реагентов для пробоподготовки.