В Казахстан из России поступила партия систем для диагностики коронавируса COVID-19. Об этом пресс-служба посольства РФ в Нур-Султане сообщила в Facebook 7 апреля

Онлайн-тест на коронавирус: казахстанцам предложили ответить на 12 вопросов для выявления COVID-19 © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

«В Казахстан передано 40 российских тест-наборов для лабораторной диагностики коронавируса и 100 наборов для исследований с реагентами для пробоподготовки», — говорится в сообщении российского диппредставительства.

Там также отметили, что до июня республике планируется передать еще 100 наборов, а также 1250 наборов реагентов.

Стоит отметить, что Россия оказывает помощь в борьбе с коронавирусом не только Казахстану, но и другим странам СНГ. Так, всего по состоянию на 6 апреля в эти государства РФ передала 1 526 тест-наборов (на 100 исследований лабораторной диагностики нового коронавируса каждый) и планирует передать еще 3 045 тест-наборов, в том числе 1 740 наборов реагентов для пробоподготовки.