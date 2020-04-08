Ряды заболевших коронавирусом в Чили пополнили 286 медработников. Об этом в Twitter сообщил министр здравоохранения страны Хайме Маньялич

В Чили создали миф о стране, которой никогда не было - Ясинский © AP, Miguel Arenas

На первом месте находится Бразилия, где заразились более 12 тысяч, а 553 скончались. Замыкает тройку лидеров антирейтинга Эквадор (свыше 3,7 тыс. заболевших и 191 погибший).

Всего в Латинской Америке заразились COVID-19 уже более 35 тысяч человек, эти цифры в два раза превышают показатели недельной давности. Умерли 1332 пациента.