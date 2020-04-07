Отмечается, что угрозы для близлежащих к зоне сел и городов нет. Сам пожар вспыхнул еще 4 апреля, огонь распространился почти на 20 гектаров. Также УНИАН со ссылкой на спасателей сообщает, что открытый огонь потушить удалось, но ущерб уже нанесен.
«Это человеческое варварство с привкусом пепла давно пора пресекать. Иначе вскоре оглянемся вокруг и увидим не весеннюю зелень, а черные пожарища», — отметили в учреждении, подчеркнув, что виновниками бедствия являются местные жители, потому что в основном именно они намеренно поджигают сухую траву.