Спасатели продолжают ликвидировать пожар в зоне Чернобыльской АЭС, который продолжается уже четыре дня. Об этом 7 апреля сообщает Госслужба по ЧС (ГСЧС) Украины на своем сайте

В условиях повышенной радиации. В Чернобыле бушует пожар © Facebook, ГСЧС Украины угрозы для близлежащих к зоне сел и городов нет. Сам пожар вспыхнул еще 4 апреля, огонь распространился почти на 20 гектаров. Также УНИАН со ссылкой на спасателей сообщает, что открытый огонь потушить удалось, но ущерб уже нанесен.

«Это человеческое варварство с привкусом пепла давно пора пресекать. Иначе вскоре оглянемся вокруг и увидим не весеннюю зелень, а черные пожарища», — отметили в учреждении, подчеркнув, что виновниками бедствия являются местные жители, потому что в основном именно они намеренно поджигают сухую траву.