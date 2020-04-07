Сейм Польши 6 апреля одобрил поправки в Избирательный кодекс, позволяющие проводить президентские выборы по почте

Правящая партия «Закон и справедливость» (ЗиС) выступила с таким предложением якобы для того, чтобы обеспечить безопасность избирателей в условиях пандемии коронавируса.

Проект раскритиковали как оппозиционеры, так и входящая в коалицию с ЗиС партия «Согласие», которую возглавляет вице-премьер Ярослав Говин.

Последний предлагал перенести выборы на два года, продлив полномочия действующего президента Анджея Дуды с пяти до семи лет, но коалиции не хватило голосов для реализации соответствующих изменений в конституцию.

Инициативу ЗиС смогли внести на рассмотрение парламента только со второго раза, с перевесом всего в три голоса. Спустя три часа Сейм утвердил решение.

10 мая в Польше пройдет первый тур выборов президента. На 24 мая назначен второй тур. Он состоится, если в первом никто из кандидатов не наберет более 50% голосов.