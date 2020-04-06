«[Принцип] "каждый сам за себя" не сработает, потому что мы полностью интегрированная экономика в рамках Европейского Союза», — отметил он.
Бретон также добавил, что ни одна страна не сможет позволить себе самостоятельно финансировать планы восстановления.
Ранее он заявлял, что Европа потеряет 2,5-3% ВВП за месяц самоизоляции граждан из-за коронавируса.
По мнению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бюджету Европейского Союза нужны масштабные инвестиции, чтобы предотвратить «катастрофу».