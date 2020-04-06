Падение экономики одной из европейских стран приведет к краху экономики всей Европы, считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Об этом в понедельник, 6 апреля, он заявил в эфире телеканала LCI

«[Принцип] "каждый сам за себя" не сработает, потому что мы полностью интегрированная экономика в рамках Европейского Союза», — отметил он.

Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Ранее он заявлял, что Европа потеряет 2,5-3% ВВП за месяц самоизоляции граждан из-за коронавируса.

По мнению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бюджету Европейского Союза нужны масштабные инвестиции, чтобы предотвратить «катастрофу».