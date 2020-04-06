«Общественные места и торговые центры, парки и скверы в Днепре закрыли для посещения. Впрочем, для любителей распить пару бутылочек (или не пару) это вовсе не стало помехой. "Почетные" горожане облюбовали музей АТО как альтернативный бар под открытым небом. Так экспонаты музея превратились в настоящую свалку», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что научный сотрудник музея Игорь Куликовский на своей странице в Facebook сообщил, что экспонат эвакуационного санитарного автомобиля, который принимал участие в войне в Донбассе, превратили в бар.
«Неизвестные в ночь с 5-го на 6 апреля, забрались в машину госпитальеров, которая выставлялась в музее АТО. Они провели там ночь за распитием алкогольных напитков, оставив после себя горы мусора. В итоге машина превратилась в настоящую свалку. Последствия ночных гулянок сотрудники музея уберут уже в течение сегодняшнего дня», — сообщил Куликовский.