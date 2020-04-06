Жители Днепра повадились ходить в музей АТО для распития алкогольных напитков, чем не могут заниматься в парках и скверах, которые закрыты для посещения из-за карантина. Об этом 6 апреля сообщает «Наше Місто»

«И коронавирус вам по колено»: в украинском Минздраве рассказали о борьбе с болезнью при помощи алкоголя © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк сообщении.

Также отмечается, что научный сотрудник музея Игорь Куликовский на своей странице в Facebook сообщил, что экспонат эвакуационного санитарного автомобиля, который принимал участие в войне в Донбассе, превратили в бар.

«Неизвестные в ночь с 5-го на 6 апреля, забрались в машину госпитальеров, которая выставлялась в музее АТО. Они провели там ночь за распитием алкогольных напитков, оставив после себя горы мусора. В итоге машина превратилась в настоящую свалку. Последствия ночных гулянок сотрудники музея уберут уже в течение сегодняшнего дня», — сообщил Куликовский.