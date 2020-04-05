Сегодня вряд ли возможен сценарий, при котором постсоветские среднеазиатские республики во главе с Казахстаном смогут стать самостоятельным геополитическим игроком. Об этом рассказал казахский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Мамырайымов: Если режимы Средней Азии не будут меняться в условиях пандемии, их ждет крах © Platon.asia

«Всего две встречи состоялись в верхах. Лидеры наших стран встречались, обсуждали общие региональные вопросы, и все. Кыргызстан и Таджикистан до сих пор не могут решить проблему со спорными приграничными участками, делимитацию границы провести», — сетует Мамырайымов.

Хотя в этих странах очень много сторонников этой региональной интеграции, дело не двигается с мертвой точки, добавил он.

Региональная интеграция еще и невыгодна Москве, а лидеры среднеазиатских государств на нее оглядываются, и не рискуют предпринять какие-то реальные шаги, заключил собеседник издания.