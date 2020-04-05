«Говорят, что закон о банках является «антиколомойским». На самом деле это закон о продаже иностранным инвестиционным фондам активов обанкротившихся банков. Уже такой опыт был, при Порошенко: за 2% от заявленной стоимости продавали имущество обанкротившихся банков», —пояснил эксперт.
Этот закон фактически говорит о том, подчеркнул Степанюк, что украинцы не могут купить имущество обанкротившихся банков.
«То есть, это не «антиколомойским закон» — с олигархом уже все давно порешали», — уточнил специалист.
Ранее парламент принял в первом чтении законопроект о банках и банковской деятельности После принятия в первом чтении законопроекта о национализированных и обанкротившихся банках к нему уже внесли более 5000 поправок.
Указанный закон являются одним из условий МВФ для продолжения сотрудничества с Украиной и предоставления нового транша помощи, в частности. По мнению экспертов, без помощи МВФ в условиях мирового экономического кризиса Киеву может грозить дефолт.