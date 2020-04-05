Законопроект о банках и банковской деятельности, который будто бы направлен против интересов олигарха Игоря Коломойского, включает возможность продажи иностранцам активов обанкротившихся банков. Об этом в 5 апреля рассказал экономист Всеволод Степанюк в комментарии изданию «Голос UA»

Головачев: Коломойский потерпел самое сокрушительное поражение в своей бурной биографии © Facebook, Головачев Андрей

Этот закон фактически говорит о том, подчеркнул Степанюк, что украинцы не могут купить имущество обанкротившихся банков.

«То есть, это не «антиколомойским закон» — с олигархом уже все давно порешали», — уточнил специалист.

Ранее парламент принял в первом чтении законопроект о банках и банковской деятельности После принятия в первом чтении законопроекта о национализированных и обанкротившихся банках к нему уже внесли более 5000 поправок.

Указанный закон являются одним из условий МВФ для продолжения сотрудничества с Украиной и предоставления нового транша помощи, в частности. По мнению экспертов, без помощи МВФ в условиях мирового экономического кризиса Киеву может грозить дефолт.