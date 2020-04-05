Украинские пограничники захватили груз «опасной литературы», среди которого были книги по истории государства российского, пишет Telegram-канал Украина.ру 5 апреля

Вычистить из библиотек: Украина начала войну с книгами © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк задержан на КПП между ЛНР и подконтрольной Киеву части Народной Республики.

«Книги, отпечатанные в Москве, сегодня на Украине страшнее пистолета. Тем более, "История государства Российского" Николая Карамзина… Думаете, отправят улов пограничников в костер? Собственно, а куда же его? Это Украина, детка», — отмечает Telegram-канал Украина.ру.

Сообщения о задержании российских книг появляются достаточно регулярно, что может говорить только о том, что данная продукция пользуется на Украине большим спросом.

В противном случае никто бы не пытался доставить подобные грузы — очевидно, что риск конфискации запрещенного киевским режимом товара может окупаться только высокой прибылью от продаж.