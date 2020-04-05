Целый микроавтобус книг, произведенных в России, был задержан на КПП между ЛНР и подконтрольной Киеву части Народной Республики.
«Книги, отпечатанные в Москве, сегодня на Украине страшнее пистолета. Тем более, "История государства Российского" Николая Карамзина… Думаете, отправят улов пограничников в костер? Собственно, а куда же его? Это Украина, детка», — отмечает Telegram-канал Украина.ру.
Сообщения о задержании российских книг появляются достаточно регулярно, что может говорить только о том, что данная продукция пользуется на Украине большим спросом.
В противном случае никто бы не пытался доставить подобные грузы — очевидно, что риск конфискации запрещенного киевским режимом товара может окупаться только высокой прибылью от продаж.