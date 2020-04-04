Россияне получат бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Сделать это поручил президент РФ Владимир Путин, сообщает 4 апреля сайт Кремля

По словам главы Минкомсвязи Максута Шадаева, интернет стал одной из базовых потребностей общества. Уже пять крупнейших операторов связи в России пообещали не отключать пользователям доступ к важным онлайн-ресурсам, даже если по какой-то причине интернет не был оплачен.

В перечень социально значимых сайтов входят популярные российские социальные сети и сообщества по интересам, сервис электронной почты, мессенджеры, новостные сайты, сайты онлайн-медиа, востребованные информационные ресурсы в сфере образования, медицины, культуры, спорта и науки, популярные сайты госорганов и сайты оказания госуслуг, крупнейшие интернет-магазины, агрегаторы и сервисы по доставке, электронные банковские и финансовые сервисы, а также сервисы по поиску работы и развитию карьеры.

Владимир Путин о продлении нерабочих дней в России - видео © кадр из видео Украина.ру Владимир Путин выступил еще 15 января в ежегодном обращении к Федеральному собранию.

О необходимости бесплатного доступа в интернет глава государства напомнил руководителю профильного министерства на совещании с членами правительства 1 апреля.