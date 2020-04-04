Официальный Киев должен приложить сегодня максимум усилий, чтобы провести выборы на неподконтрольной территории Донбасса и выйти на границу с РФ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в недавнем интервью главе белорусского представительства телерадиокомпании «Мир»

Белорусский эксперт рассказал, какую выгоду Минску принесла война в Донбассе © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«Всё руководство Украины должно приложить усилия, чтобы «провести сегодня эти выборы и выйти на границу с Россией, чтобы это была украинская граница, эти 400 километров»», — сказал он.

По его мнению, это будет непросто, потому что элиты и руководство Украины слишком разобщены. Лукашенко также призвал украинского президента Владимира Зеленского найти такой выход из ситуации, чтобы «и России сохранить лицо, и чтобы резня не началась».

Можно сколько угодно обвинять Москву, добавил белорусский лидер, но если Россия делает хоть какие-то шаги в этом направлении, то нужно воспользоваться этим шансом, пока РФ «вообще не забыла, не отмахнулась и ведет на эту тему диалог».

Президент РФ Владимир Путин ранее призывал не ставить Лукашенко в неловкое положение в связи с его позицией по Крыму, поскольку Белоруссия, несмотря на построение Союзного государства, является суверенной и независимой страной.